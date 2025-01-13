شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 19مليار جنيه خلال نصف ساعة والمؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 19 مليار جنيه خلال نصف ساعة ليصل إلى مستوى 2.185 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 29570 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 36686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 13013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 8231 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 11332 نقطة.