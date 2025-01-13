شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأثنين الموافق 13يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.81جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.92جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.



