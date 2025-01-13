الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 13-1-2025

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول

الإثنين، 13 يناير 2025 10:32 ص

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأثنين الموافق 13يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:


سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.81جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.92جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements