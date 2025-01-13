شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مشروعات يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بتأكيد حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحل أى مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في عدد من المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، وفي هذا الصدد وجه وزير الاسكان بإعداد حصر كامل لكافة المشروعات موضح به المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بكل محافظة ضمن المبادرة ومختلف الاحتياجات ونسب ومعدلات الإنجاز.

كما اطلع وزير الاسكان على الموقف التنفيذي الخاص بـ3631 مشروعاً تنموياً في 25 مركزاً بـ10 محافظات تضم 741 قرية وتوابعها، ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة والطرق.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات لسرعة الانتهاء منها وبأعلى جودة.