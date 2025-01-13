شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 13-1-2025 فى الإمارات.. عيار 21 سجل 291.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين 13-1-2025 فى الإمارات حيث سجل عيار 24 مبلغ 325.25 درهم ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 13-1-2025:

عيار 24 سجل 325.25 درهم

عيار 22 سجل 301.00 درهم

عيار 21 سجل 291.50 درهم

عيار 18 سجل 249.75 درهم

عيار 14 سجل 192.25 درهم

عيار 12 سجل 164.75 درهم

الاونصة سجلت 10116.50 درهم

الجنيه الذهب سجل 2332.00 درهم

الأونصة بالدولار 2690.05 دولار



