شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 13-1-20 25 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الإثنين 13- 1- 2025 فى بداية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.51 جنيه و 50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.