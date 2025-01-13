شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنثن 13-1-2025 وفقا لآخر تحديث بالبنك الاهلى المصري 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، وسجل بالبنك المركزى المصرى، اليوم 50.50 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بنك مصر سعر جنيه للشراء و50.51 جنيه و50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء، و50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.