شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بعد أن شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثاني على التوالي مما أثر على الذهب في مصر.

الذهب ارتفع مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولى دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، وقد تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكى، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية فى ظل الأوضاع الحالية، بحسب تقرير شعبة المعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات لرصد أداء الذهب.

سعر الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.



قالت شعبة الذهب والمجوهرات و المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أداء الذهب كان إيجابيًا خلال الأسبوع الماضى، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين فى ظل الطلب المرتفع حاليًا مع عودة دخول المستثمرين للأسواق مرة أخرى تحسبًا لتطورات جديدة فى ملف فرض رسوم أمريكية.