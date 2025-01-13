شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة احتياطى 85 مليون برميل خام.. اكتشافات بترولية جديدة 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد العام المالى 2023-2024 تحقيق 67 كشفًا بترولياً جديداً بجميع مناطق جمهورية مصر العربية بواقع 53 كشفا للزيت الخام و14 كشفًا للغاز الطبيعي في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا.



ووفقا لتقرير لقطاع البترول فإن أكبر عدد من اكتشافات الزيت الخام والغازات تحقق فى منطقة الصحراء الغربية حيث بلغ عددها 54 كشفاً.

وأضاف التقرير، أن تلك الإكتشافات الجديدة أسفرت عن إضافة إحتياطيات جديدة حوالي 85 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات وحوالی 1178 بلیون قدم 3 من الغازات .