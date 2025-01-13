شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نصف جنيه ذهب فى مصر اليوم مع ارتفاع عيار 21 بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب فى مصر اليوم، ارتفاعًا عقب صعود الذهب العالمى بنسبة 1.9%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع عند 2697 دولارًا للأونصة قبل أن يستقر عند 2689 دولارًا وفق سعر الإغلاق الأسبوعى.

ننشر سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين فى مصر، بالنسبة للأعيرة الذهب المتداولة فى السوق المصرى، حيث تحرك سعر الذهب فى البورصة العالمية بختام تداولات الأسبوع.

سعر الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

وسجل سعر نصف جنيه ذهب اليوم فى مصر بمستهل تعاملات الأسبوع 15200 جنيهًا بدون إضافة مصنعية، ويزن النصف جنيه ذهب 4 جرامات من عيار 21.