شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين.. السبكية الـ 50 جرام تسجل 217 ألف جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر، بعد أن شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثانى على التوالى مما أثر على الذهب فى مصر، وبلغ سعر سبيكة 50 جرام 217150 جنيهًا.

الذهب ارتفع مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولي دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، وقد تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكى، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية في ظل الأوضاع الحالية، بحسب تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لرصد أداء الذهب.

سعر الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.



قالت شعبة الذهب والمجوهرات و المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أداء الذهب كان إيجابيًا خلال الأسبوع الماضي، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الطلب المرتفع حاليًا مع عودة دخول المستثمرين للأسواق مرة أخرى تحسبًا لتطورات جديدة في ملف فرض رسوم أميركية.