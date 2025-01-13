شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات " الملاكي" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي .

جاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 261 سيارة موديل 2021و 395سيارة موديل 2022 و855 سيارات موديل 2023 و4075 موديل 2024 و10097موديل 2025 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام قد أوردت في تقريرها خلال ديسمبر 2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41665 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243مركبة موديل2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025 .