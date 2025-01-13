شكرا لقرائتكم خبر عن بـ50.51 جنيه.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنثن 13 يناير 2025، وسجل بالبنك الاهلى المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع ، وسجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و 50.61 وسجل في بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.51 جنيه و50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و 50.61 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و سجل سعر الدولار فى البنوك في ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.