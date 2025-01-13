شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجات البترولية تقود قائمة السلع الأعلى تصديرا أكتوبر الماضى بـ465 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صدارة المنتجات البترولية لقائمة أعلى السلع مساهمة في زيادة الصادرات المصرية في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منه نحو 465.6 مليون دولار، بينما كانت 210 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 121%.

وارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى مستوى 4.07 مليار دولار خلال شهـر أكتوبر الماضي، مقابل 3.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 21.3%.

وتضمنت قائمة السلع التي ارتفعت صادرتها أيضا كلا من البترول الخام وبلغت قيمتها 296 مليون دولار في أكتوبر اماضي، مقابل 224 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بنسبة زيادة بلغت 31.7%، يليها الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها 250 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 216 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نسبتها 15.6%، إلى جانب صادرات العجائن ومحضرات الغذائية بقيمة بلغت 150 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 121 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بنسبة زيادة بلغت 24%.

وإجمالا تراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى لتصل إلى 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.36 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 16%.