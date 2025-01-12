شكرا لقرائتكم خبر عن إيه لون السيارات الممنوع دوليًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

حظرت بعض شركات السيارات لون "فانتا بلاك" والسبب الرئيسي لذلك لأنه يمتص 99.95 % من الضوء، ومهما كانت الإضاءة قوية مستحيل أن تتضح الرؤية للسيارة علي الطرقات.

تعد هذه المادة " فانتا بلاك " هي الأكثر سوادا بالعالم، ومهما كانت الإضاءة قوية مستحيل أن تشاهد السيارة وهي تسيير على الطرقات فهي الأكثر سوادا بالعالم.

يذكر أن شركة بريطانية مختصة في النانوتكنولوجي قد صنعت مادة غريبة اسمها "فانتابلاك (Vantablack) ذات " لون أسود قاتم " لدرجة أنه لا يمكن رؤيتها، وتقول الشركة إنها المادة الأشد ظلمة على وجه الأرض لدرجة أن العين لا تستطيع تمييز شكلها وماهيتها .

صُنعت تلك المادة من ملايين الأنابيب الكربونية النانوية التي تقل سماكتها عن سمك شعرة الإنسان بعشرة آلاف مرة، وأشد صلابة من الفولاذ بعشر مرات، وقدرتها على توصيل الحرارة أكثر من النحاس بسبع مرات، وهي لا تحمل أي مظاهر مرئية، فعند تغطية رقاقة ألومنيوم متموجة بطبقة من هذه المادة فلا تظهر للمادة أي تموجات.

تسمى المادة الجديدة "فانتابلاك"، حيث لها القدرة على امتصاص 99.96% من الضوء الذي تتعرض له، علما بأن المواد السوداء المتعارف عليها في العالم تمتص الضوء بنسبة تتراوح بين 95 و98%، وأثناء تصويرها تم وضع ورق لامع حولها لإظهارها في الصور .