الاقتصاد

أرخص 5 سيارات فى السوق المصرى

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شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص 5 سيارات فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أمانى سمير

الأحد، 12 يناير 2025 06:26 م

تقدم أغلب شركات السيارات طرازات تحت المليون جنيه لتناسب شريحة كبرى من المستهلكين، وإليكم أرخص 5 سيارات بالسوق المصرية .

تقدم شركة "نيسان موتورز إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة "نيسان" في مصر، تحديث لقائمة أسعار سيارات نيسان لعام 2025 في السوق المصري، حيث شهد طرازا "صني" و"سنترا" استقرارا في أسعارهما ، اللذان يتم تجميعهما محليًا .

 

أولا: سعر السيارة "نيسان صنى 2025"

سجل سعر طراز "نيسان صنى 2025" مانيوال - بيز لاين" نحو 695 ألفا جنيه، كما سجلت الفئة الثانية من نيسان صني 2025  "أتوماتيك - بلس" نحو 765 ألف جنيه، وتأتى هذه الفئة بجنوط رياضية، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، وزجاج خلفي غامق .

كما سجل سعر نيسان صني 2025 " أتوماتيك سوبر صالون " سعر 795 ألف جنيه، ولعل أهم ما يميزها وجود مكيف هواء أوتوماتيك، ومرايا قابلة للطي بخلاف كل الكماليات الموجودة بالفئات السابقة .


 

 

ثانيا : الصينية بي واي دي 2025

يقدم وكيل العلامة الصينية " بي واي دي 2025 "  في مصر " BYD F3 " لتسجل الفئة الأولى سعر 650 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من "بي واي دي اف 3"، فقد جاءت بسعر 730 ألف جنيه .

 

وعن مواصفات السيارة فهى كالآتى:

سعة خزان الوقود لتر 50، وسعة المحرك 1500، و القوة الحصانية 108، ومساحة صندوق الامتعة لتر 360 ، السيارة بها مقصورة ركاب بخمسة مقاعد حقيقية و واسعة، ومسند ذراع مريح، ومساحات تخزين متعددة شنطة خلفية واسعة مع إمكانية طي الكراسي الخلفية شبكة أمامية كروم وفوانيس أمامية ذات تصميم عصري، بالاضافة إلى راديو / مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وتكييف هواء ، باور ستيرنيج – هيدروليكي ، عجلة قيادة قابلة للتعديل ، ونظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة ، مرايات جانبية كهربائية فوانيس خلفية . LED ، ولوحة عدادات مضيئة

كما تحوي السيارة علي مصابيح أمامية أنيقة وخطوط متناسقة وإنسيابية بشكل جميل ، تم تزويدها بمصابيح للرؤية في الضباب “الشبورة” دعامات فولاذية بالأبواب ، زجاج كهرباء أمامي / خلفي نظام تأمين إضافي لصندوق الأمتعة ،فوانيس خلفية LED ، فانوس فرامل بالزجاج الخلفي LED جنوط رياضية ألمونيوم مقاس 15 بوصة مع مجموعة متنوعة من الألوان المتنوعة .

 

ثالثا: هيوانداى اكسنت 2025

سجلت أول فئة من السيارة "هيوانداى أكسنت" سعر 780 ألف جنيه ، والفئة الثانية جاءت بسعر 810 ألف جنيه، والفئة الثالثة سجلت سعر 855 ألف، والفئة الرابعة بسعر 875 ألف جنيه، وأخيرا النسخة الخامسة " هاي لاين " فقد سجلت 910  ألف جنيه .

يذكر أن السيارة تأتى بمحرك 1600 سى سى 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.


 

 

رابعا:  نيسان سنترا 2025

يبدأ سعر "نيسان سنترا 2025" من مليون جنيه للفئة الاولي ، ومليون و100 ألف جنيه لأعلي فئة ، وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 118 حصان مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .


 

 

خامسا : سوزوكى اسبريسو2025

تعد السيارة سوزوكي "اسبريسو 2025" هى الأرخص فى السيارات الزيرو بالسوق المصرية لتبدأ من 550 ألف جنيه لأول فئة و690 ألف جنيه لأعلى فئة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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