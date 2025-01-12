شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة "تأهيل" والمصرية للاتصالات تقدمان برنامجا تدريبيا للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، برنامجا تدريبيا متخصصًا في مهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية للحاسبة الآلي، ضمن الخدمات التدريبية التي تقدمها الشبكة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار جهود رفع كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ويستهدف تدريب 500 من الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال قطاع التدريب بالشركة المصرية للاتصالات.

جدير بالذكر أن الشبكة القومي لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تأسست بموجب بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، بهدف تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المتاحة وفقًا لنوع الإعاقة ونطاق المناطق الجغرافية.

كما تتعاون الشبكة مع العديد من الشركاء والمؤسسات ذات الصلة لتوفير مجموعة من فرص التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل والحصول على الفرص المناسبة لمهاراتهم وقدراتهم.