شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. سبيكة ذهب وزن 5 جرام في بكام في سوق الصاغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام في الصاغة بدون إضافة مصنعية والتي تسجل مستويات 21715 جنيهًا في تعاملات اليوم بعد تحرك سعر الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة أثارت موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التضخم العالمي وتقليص مساحة المناورة أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مما سيكون لها تداعيات مباشرة على حركة الذهب في البورصة العالمية والسوق المصري.