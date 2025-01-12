شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيونات سامسونج الجديدة بـ"AI".. تترجم فوري وتشتغل بالصوت وتتحول للوحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر صاحب، مدير التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس الشرق الأوسط، إن الشركة توسعت في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، وكذلك التليفزيونات من خلال تقنية Samsung Vision AI، وذلك في إطار رؤيتها الجديدة "الذكاء الاصطناعي للجميع"، ومن المقرر طرح معظم التليفزيونات المزودة بالذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من العام الحالي.

أضاف "صاحب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركة شركة سامسونج في معرض CES 2025 في لاس فيجاس، أن التليفزيونات المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقدم تجربة مختلفة للمستخدمين، سواء على صعيد تطوير الصورة من 4K إلى 8K، وكذلك تطوير الصوت عبر التفاعل مع المحتوى المعروض بشكل ديناميكي أو على صعيد الاستفادة خدمات الذكاء الاصطناعي مثل الحصول على المعلومات، والاستجابة للأوامر الصوتية للمستخدمين، أو على صعيد تغيير الخلفيات المخصصة للتليفزيون لتحويل شاشات التليفزيون إلى لوحات فنية تناسب أذواق المستخدمين.

أشار إلى أن شركة سامسونج سعت للتوسع في استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة SmartThings للتحكم في الأجهزة المنزلية، بهدف تلبية كل خدمات العملاء، ومنها إعطاء أوامر لتشغيل أجهزة الثلاجات والتليفزيونات من خلال المساعد الصوتي Bixby، وتعزيز تجربة Samsung Health، وفي الوقت نفسه حماية خصوصية المستخدمين عبر Samsung Knox Matrix، التي تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين لحماية الأجهزة المتصلة وبيانات المستخدمين من التهديدات الرقمية.

وتوفر تقنية Samsung Vision AI مزايا متعددة مثل: انقر للبحث: التي توفر معلومات فورية حول ما يُعرض على الشاشة، دون الحاجة إلى مقاطعة تجربة المشاهدة، والترجمة الحية: التي تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي للترجمة داخل الجهاز، مما يزيل عائق اللغة عبر ترجمة النصوص الفورية، والخلفيات المخصصة: التي تحول شاشات التلفاز إلى لوحات فنية ديناميكية قابلة للتخصيص، مما يمنح المستخدمين القدرة على إنشاء صور تناسب أذواقهم أو تواكب المناسبات المختلفة.