شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 03:23 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2028 فى نهاية تعاملات اليوم ثبات مقابل الجنيه المصرى وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.51 جنيه و50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجا سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.