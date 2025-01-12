شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم مع إجازة الصاغة.. 4600 جنيها للسبيكة 1جرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد في مصر، بالنسبة للأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، حيث تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية بختام تداولات الأسبوع، وبلغ سعر سبيكة 1 جرام شامل المصنعية 4600 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.

سعر الذهب العالمي سجل ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولي دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية.

تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية في ظل الأوضاع الحالية."