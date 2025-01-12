شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد فى البحرين 12 -1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 12 يناير 2025 02:30 م
ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 12-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 28.450 دينا، وفيما يلي اسعار العيارات المختلفة لجرام الذهب:أسعار الذهب في البحرين:
عيار 24 سجل 32.500 دينار
عيار 22 سجل 29.800 دينار
عيار 21 سجل 28.450 دينار
عيار 18 سجل 24.375 دينار
عيار 14 سجل 18.975 دينار
عيار 12 سجل 16.250 دينار
الاونصة سجلت 1011.250 دينار
الجنيه الذهب سجل 227.575 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2689.47 دولار
وتشهد البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.
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