شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 4.2% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 4.2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.5%.

وحققت أسعار النفط في العالم نموًّا بلغ نحو 3%عند أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار، أي بنسبة 3.7 %، لتصل إلى 79.76 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار أي 3% لتبلغ 76.57 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أيضًا.