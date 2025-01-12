شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد فى سلطنة عمان 12-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 12-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ33.200 ريال وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.200 ريال

عيار 22 سجل 30.450 ريال

عيار 21 سجل 29.050 ريال

عيار 18 سجل 24.900 ريال

عيار 14 سجل 19.375 ريال

عيار 12 سجل 16.600 ريال

الأونصة سجلت 1032.725ريال

الجنيه الذهب سجل 232.425 ريال

الأونصة بالدولار سجل 2689.43 دولار