شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد فى سلطنة عمان 12-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 12 يناير 2025 01:50 م
ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 12-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ33.200 ريال وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت فى سلطنة عمان كالتالى:
عيار 24 سجل 33.200 ريال
عيار 22 سجل 30.450 ريال
عيار 21 سجل 29.050 ريال
عيار 18 سجل 24.900 ريال
عيار 14 سجل 19.375 ريال
عيار 12 سجل 16.600 ريال
الأونصة سجلت 1032.725ريال
الجنيه الذهب سجل 232.425 ريال
الأونصة بالدولار سجل 2689.43 دولار
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