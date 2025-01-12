شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر.. عيار 24 يسجل 4343 جنيها بارتفاع 1.9% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثاني على التوالي كما ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات الأحد 12 يناير 2025.

ارتفاع الذهب جاء مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولي دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، وقد تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية في ظل الأوضاع الحالية، بحسب تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لرصد أداء الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيها.



ومن جانبه، أشار محسن السعيد، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب و المجوهرات و المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إلى أن أداء الذهب كان إيجابيًا خلال الأسبوع الماضي، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الطلب المرتفع حاليًا مع عودة دخول المستثمرين للأسواق مرة أخرى تحسبًا لتطورات جديدة في ملف فرض رسوم أميركية.

وأضاف، أن المعدن الأصفر سجل ارتفاعًا بنسبة 1.9%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع عند 2697 دولارًا للأونصة قبل أن يستقر عند 2689 دولارًا وفق سعر الإغلاق الأسبوعي.