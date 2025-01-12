شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 12-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.91جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



