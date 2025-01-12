شكرا لقرائتكم خبر عن Times Developments تواصل مسيرة النجاح: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "Avelin" بعد بيع وحدات المرحلة الأولى وتحقيق إنجازات متميزة فى خطة الإنشاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Times Developments، إحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها المميز Avelin. يقع المشروع في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مدينة الرحاب، ويعد من أبرز المشاريع السكنية المتكاملة في المنطقة. تأتي هذه المرحلة بوحدات كاملة التشطيب تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الجودة، ومن المقرر تسليمها للعملاء في عام 2028. الجدير بالذكر أن نسبة الإنشاءات في المشروع وصلت إلى ٣٠٪، مما يعكس التزام الشركة بالجدية والثقة في تنفيذ مشروعاتها.

تمتد المرحلة الثانية على مساحة واسعة داخل المشروع، وتوفر وحدات سكنية تتميز بالتصميم العصري والراحة لتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن تجربة سكنية استثنائية. تشمل الخدمات مناطق خضراء شاسعة، حمامات سباحة، مناطق ترفيهية، ومساحات تجارية وإدارية، مما يضمن توفير بيئة متكاملة ومتميزة للسكان.

وفي تصريح خاص، قال الاستاذ أحمد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة Times Developments:

"إطلاق المرحلة الثانية من مشروع " Avelin " يؤكد التزامنا بتقديم وحدات سكنية تضاهي أعلى معايير الجودة العالمية. الوصول إلى نسبة إنشاءات متقدمة قبل الطرح يعكس استراتيجيتنا المبنية على الثقة والالتزام، وهو ما نهدف من خلاله إلى تحقيق تجربة سكنية راقية ومتكاملة لعملائنا."

وأضاف السرجاني أن مشروع "Avelin" أصبح نموذجًا يحتذى به في التطوير العقاري المتكامل، حيث يجمع بين المكونات السكنية والتجارية والترفيهية، مما يجعله وجهة مثالية للسكن والاستثمار في القاهرة الجديدة. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من العملاء نتيجة موقع المشروع وخدماته المتميزة.

الشركة تسعى باستمرار إلى توسيع آفاق مشاريعها لتقديم قيمة مستدامة تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات. وأكد أن الشفافية والنزاهة، سواء في التعامل مع شركاء النجاح أو العملاء، تظل الأساس الذي تبني عليه الشركة جميع أعمالها، مما يعزز الثقة ويضمن تحقيق رؤية مشتركة للنجاح.

تتبنى الشركة استراتيجية فريدة تعتمد على بدء الأعمال الإنشائية في المشروعات قبل طرحها للبيع، مما يضمن الالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ. وقد انعكست هذه الاستراتيجية في مشروع " Avelin "، حيث تم تحقيق تقدم مثالي في أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثانية، مما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة ويعزز الثقة المتبادلة مع عملائها.

يأتي مشروع "أفلين" في إطار خطة Times Developments لتعزيز تواجدها في السوق العقاري المصري والمساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة. وتسعى الشركة من خلال مشاريعها إلى دعم رؤية مصر 2030 بتحسين جودة الحياة ورفع معايير السكن في المناطق الجديدة.

تعد شركة Times Developments واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، حيث تمتلك محفظة مشروعات متنوعة تغطي قطاعات سكنية وتجارية وإدارية. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المتزايدة وتدعم الاقتصاد المصري من خلال مشاريع تضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري.



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