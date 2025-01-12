شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 29367 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 36403 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12925 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 8230 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 11300 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3091 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10336 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وابن سينا فارما، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وجولدن تكس للأصواف، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية للدواجن، وبريميم هيلثكير جروب،

أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.385 مليون وثيقة بدلا من 3.38 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 6.9 مليون سهم، 1000 سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 516 ألف سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة ابن سينا فارما عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والأهرام للطباعة والتغليف عدد 20 ألف سهم، 91 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والبنك المصري لتنمية الصادرات عدد 550 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، 37.4 ألف سهم، على الترتيب.

كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدد مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 238.1 ألف سهم، 60 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا المصرية للدواجن، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى عدد 300 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 836.2 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن تقدم شركة ناس للاستثمارات القابضة، والمساهم بعدد 312 ألف سهم بنسبة 32.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة عن نيتها في التقدم بعرض شراء على نسبة تمثل 90% من إجمالي أسهم رأس مال شركة، وبما يسمح بعدم شطب أسهم الشركة من جداول البورصة بسعر نقدي 95 جنيهًا للسهم الواحد.