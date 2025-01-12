شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم 12-1-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 12 يناير 2025 01:00 م

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 12-1-2028 فى منتصف تعاملات اليوم، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و50.51 جنيه و50.61 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.51 جنيه 50.61 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدولار فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.