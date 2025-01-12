شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. السبيكة وزن 2.5 جرام بـ11487جنيها بعد ارتفاع عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام في مصر اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات 11487 جنيهًا، في أعلى مستوى لها خلال شهر، وذلك بعد إضافة رسوم المصنعية ومكاسب التجار.

وبلغ سعر مصنعية الجرام في السبيكة ذات الوزن 2.5 جرام حوالي 100 جنيهًا للجرام الواحد، أي أن تكلفة مصنعية السبيكة تصل 250 جنيهًا.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا مستمرًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعًا بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات السياسية قبيل تولي دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، وقد تمكن الذهب من الصمود أمام الضغوط الناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي، مما يعكس جاذبيته الاستثمارية في ظل الأوضاع الحالية، بحسب تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لرصد أداء الذهب.