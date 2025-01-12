شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد فى الكويت 12-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد في الكويت، حيث سجل عيار 18 مبلغ 20.25 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 26.700 دينار

عيار 22 سجل 24.475 دينار

عيار 21 سجل 23.375 دينار

عيار 18 سجل 20.25 دينار

عيار 14 سجل 15.575 دينار

عيار 12 سجل 13.350دينار

الاونصة سجلت 830.525 دينار

الجنيه الذهب سجل 186.925 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2689.47 دولار



