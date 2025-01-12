شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2025 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2025 فى الإمارات، حيث سجل عيار 24 مبلغ 326.00 درهم، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأحد 12-1-2025

عيار 24 سجل 326.00 درهم

عيار 22 سجل 301.75 درهم

عيار 21 سجل 292.00 درهم

عيار 18 سجل 250.50 درهم

عيار 14 سجل 192.75 درهم

عيار 12 سجل 165.25 درهم

الاونصة سجلت 10139.75 درهم

الجنيه الذهب سجل 2336.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت2968.46 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



