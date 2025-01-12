شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الأحد 12- 1-2025.. الطن بـ3200 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

واستقر سعر الأسمنت اليوم الأحد 12 -1-2025 فى الأسواق، وسط توقعات بتراجع أسعاره الفترة المقبلة وينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج، مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه ،حيث يستقر حاليا عند متوسط 3 آلاف جنيه للطن وسط توقعات بانخفاض في الأسعار الفترة المقبلة .

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء ، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات .

الإسمَنت هو مادة رابطة ناعمة تتصلب وتقسي فتملك بذلك خواصاً تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض.

ويعد الاسمنت من اهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث

يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.

ثم يتم نقل كل من المواد الخام بشكل منفصل إلى الصوامع، حيث سيتم أضافتها في وقت لاحق بكميات محددة وفقا لنوع الأسمنت الذي يتم إنتاجه ويتم الطحن في الطاحونة الأفقية ذات الكرات الصلبة، حيث يتم رفع المواد الخام (الحجر الجيري – والطفلة – مواد التصحيح) عن طريق ناقلات حديدية ذات أحجام مختلفة صعودا إلى الغرفة الرئيسية بالطاحونة ثم تقوم أفران دوارة ضخمة بدور مهم، حيث تصل درجة الحرارة في داخل هذه الأفران إلى 1400 درجة مئوية .