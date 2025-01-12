شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون دولار صادرات مصانع الغزل الجديدة بشركة المحلة في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في تصدير منتجات من مصانع الغزل بنحو 20 مليون دولار خلال العام الماضى 2024 ، ما ياقرب مليار جنيه ،في خطوة تعزز من مكانة المصانع خلال الفترة المقبلة ،ولا سيما أن أغلب الصادرات كانت من مصنع غزل 4 الذى ينتج نحو 15 طن غزل يوميا من افضل الغزول الرفيعة في العالم وهو من المصانع الحديثة في مجمع المحلة الصناعى ماكينات ريتر Rieter .

وكشفت مصادر بقطاع الاعمال العام أن المحلة نجحت بالإضافة إلى التصدير من المصنع الجديد في التصدير أيضا من المصانع القديمة التي يتم تشغيلها وتخرج منتجات عالية المواصفات يمكن تصديرها ، لافتة أن ملف التصدير يوليه المهندس أحمد بدر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،أهمية قصوى في مساعي لاسترداد جزء من نفقات تطوير المصانع الكبيرة .

‏وأصبح مصنع غزل 1، مصنع الغزل الأكبر في العالم جاهزا للافتتاح بشكل رسمي ،ولاسيما مع الاستدامة في التشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية والاطمئنان على حالة الماكينات ومحطات الترطيب، ومحطة الكهرباء الجديدة واستقرار التيار الكهربائي ،وكذلك المنتج من هذا المصنع ولاسيما في ظل توفر الخامات من الأقطان طويلة التيلة لتلبية احتياجات المصنع الأكبر في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ووفق المصادر يعد تشغيل المصنع إنجازا كبيرا لوزارة قطاع الاعمال العام، حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار واردات من الغزل سنويا، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، تم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% ويجرى حاليا تشغيلها تجريبيا ضمن خطة تشغيل المصنع بنهاية العام الجارى لا سيما بعد الانتهاء من تركيب جميع الماكينات الحديثة ويقع المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.