الإسكان: إتاحة محال ووحدات إدارية ضمن مشروعات "سكن لكل المصريين" بالغربية

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القاهرة - سامية سيد - مي عبد الحميد: نهدف للمساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إتاحة عدد من المحال والوحدات الإدارية للبيع بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح المحال والوحدات الإدارية للبيع بغرض المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإعلان الجديد يتضمن أولًا بيع 24 محلًا بمساحات تتراوح ما بين (14.60 متر مربع إلى 86.90 متر مربع) تقريبًا بمصرف البكاتوش- مركز بسيون، وثانيًا بيع عدد 1 محل بمساحة (7.87 متر مربع) تقريبًا وعدد 1 وحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا بعمارة أبو طبيخ – مركز كفر الزيات.

وبالإضافة إلى عدد 12 محلًا بمساحات تتراوح من (12.10 متر مربع إلى 22.50 متر مربع) تقريبًا عمارات سوق المواشي- مركز المحلة الكبرى، رابعًا عدد 12 محلًا بمساحات تتراوح من (7.87 متر مربع إلى 78.70 متر مربع) تقريبًا وعدد 1 وحدة إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا بمحلة حسن- مركز المحلة الكبرى.

وأشارت إلى أنه سوف يطرح عدد 10 محلات بمساحات تتراوح ما بين (7.87 متر مربع إلى 41.68 متر مربع) تقريبًا وعدد 9 وحدات إدارية بمساحة 67 مترا مربعا تقريبًا لكل وحدة على حدة بالدواخلية – مركز المحلة الكبرى.

وأعلنت مي عبد الحميد أن البيع سوف يكون بالمزاد العلني بتاريخ 15 يناير 2025 في الساعة 12 ظهرًا بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف المتفرع من شارع الجيش أمام مسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا- محافظة الغربية، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.

وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.