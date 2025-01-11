شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى أسعار عيار 21.. سعر الذهب اليوم فى مصر يتحرك لهذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمستهل تداولات اليوم بحوالي 5 جنيهات على خلفية ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2690 دولارا.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية جاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضاً مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن خلال الجلسة الختامية لهذا الاسبوع في البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3244 جنيها.

عيار 14 يسجل 2524 جنيهاً.

الجنيه الذهب 30280 جنيها.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، لينجح في تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع الحالي، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع إلي أعلى مستوى خلال شهر تقريباً.