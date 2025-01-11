شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للحصول على كاش باك أو فاوتشر مع كل عملية شراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد الأسعار، يسعى الكثير من الناس إلى إيجاد طرق لتوفير المال والحصول على مكافآت مع كل عملية شراء. إذا كنت تبحث عن طرق ذكية للحصول على كاش باك أو فاوتشر، إليك ثلاث خطوات سهلة لتحقيق ذلك:

1. استخدام بطاقة الائتمان (كريدت كارد):

إذا كنت تمتلك بطاقة ائتمان، تأكد من أن البنك الذي أصدرها يقدم برنامج مكافآت على عمليات الشراء.

تختلف هذه المكافآت حسب نوع البطاقة والبنك، حيث تمنح بعض البطاقات نقطة على كل جنيه تنفقه، بينما تقدم أخرى نقاطًا أكثر.

يمكن تحويل هذه النقاط إلى كاش باك أو فاوتشر يُستخدم لشراء المنتجات من شركاء البنك.



2. الشراء من أماكن تقدم برامج ولاء:

تعتمد برامج الولاء على تقديم مكافآت للعملاء الذين يتسوقون بشكل متكرر من متجر معين أو موقع إلكتروني.

تجمع النقاط مع كل عملية شراء، والتي يمكن استبدالها بخصومات أو منتجات مجانية.

مثال: بعض المحال التجارية تقدم خصومات أو هدايا للعملاء الذين يشترون منها بانتظام. لذا، اختر الأماكن التي تدعم برامج الولاء.



3. استخدام تطبيقات الخصومات والكاش باك:

هناك العديد من التطبيقات التي توفر خصومات ونسب كاش باك عند الشراء من خلالها، سواء من مواقع إلكترونية أو متاجر فعلية.

تصل نسب الخصومات إلى 10% أحيانًا، بينما يقدم الكاش باك ما يصل إلى 3% من إجمالي المشتريات.



باتباع هذه الطرق، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من مشترياتك اليومية والتوفير بشكل كبير!