شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 11 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد السبت، 11 يناير 2025 10:52 ص

ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 11 يناير 2025 والتي تحركت في نطاق محدود بارتفاع 0.97 % في السوق العالمي للفضة لتسجل الأونصة 31.314 دولارا. السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9% شهد تحرك نحو الصعود استجابة لارتفاع الفضة عالمياً وسجلت جميع أعيرة الفضة صعودًا. وفيما يلي أبرز تطورات أسعار الفضة: جرام فضة بريطاني عيار 95.8 يسجل 45.90 جنيه. جرام فضة سويسري 51.75 جنيه. جرام فضة مصري 51.50 جنيه. ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بختام تداولات الأسبوع الماضي في البورصة العالمية فوق 31 دولارًا للأونصة بنسبة زيادة 0.97% وقتها.

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