شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي.. خسائر عند البيع والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع سعر الذهب في مصر، يسعى المستهلكون لشراء الذهب بصوره المختلفة بمصنعيات أقل، وتعتبر العملات الذهب أكثر الأدوات الاستثمارية طلبا في مصر، لذلك يلجأ الكثيرون لشراء الجنيه الذهب ونصف الجنيه الذهب وربع الجنيه الذهب، ولذلك ظهر في السوق المصري ما يعرف بـ "الجنيه الذهب البلدي" وفي السطور التالية نتعرف على مخاطر شراء الجنيه البلدي.

أولا، ما هو الجنيه الذهب البلدي؟

هو جنيه ذهب يتم إنتاجه في ورش غير معلومة ولا يتبع شركات بعينها لذلك يصعب تتبعه أو معرفة مصدره، وهذا الكلام ينطبق أيضا على الربع جنيه ذهب والنصف جنيه ذهب.

ثانيا، ما هي مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي أو العملات الذهب البلدي "مجهولة المصدر"؟

-العملات الذهب البلدي غير معلوم مصدرها وتنتج في ورش بير السلم.

-الجنيه الذهب البلدي قد لا يكون عليه دمغة من مصلحة الدمغة والموازين.

-العملات البلدي يكون عيارها غير مضبوط لأنها في ورش صغيرة لا أحد يعرفها.

-عند إعادة بيع الجنيه الذهب البلدي تخسر مصنعية كاملة .

- إعادة بيع الجنيه الذهب البلدي به صعوبات كبيرة بسبب عدم ضبط الوزن.

- وزن الجنيه الذهب البلدي قد يكون أقل من 8 جرامات وهو وزن جنيه الشركات.

- لا يوجد كاش باك على الجنيه الذهب والعملات البلدي.

-يتم خصم 15 إلى 20 مل من قبل التاجر عند قيام المستهلك ببيع الجنيه البلدي.

-لا يوجد عليه طلب كبير في السوق لذلك يواجه المستهلك صعوبة فى إعادة البيع.

-الجنيه الذهب البلدي عياره أقل من 21 أي أقل من 875 سهم.

يختلف الجنيه البلدي عن جنيه الشركات، أن الجنيه الذهب الخاص بالشركات يكون مغلف ومدموغ وعليه كاش باك ويسهل بيعه ويحصل علي دمغة رسمية تسمح بتداوله.