شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى الإمارات 11-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 11-1-2025 فى الإمارات، حيث سجل عيار 24 مبلغ 326.00 درهم، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

عيار 24 سجل 326.00 درهم

عيار 22 سجل 301.75 درهم

عيار 21 سجل 292.00 درهم

عيار 18 سجل 250.50 درهم

عيار 14 سجل 192.75 درهم

عيار 12 سجل 165.25 درهم

الاونصة سجلت 10139.75 درهم

الجنيه الذهب سجل 2336.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2689.89 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.