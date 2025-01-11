شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم السبت فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تسبب ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، في صعود سعر الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب عالميا وفي مصر.

وجاء ارتفاع الذهب العالمي بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضاً مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن خلال الجلسة الختامية لهذا الاسبوع في البورصة العالمية.

وكشفت المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2025 عقب ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع على خلفية ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق 2670 دولار

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع إلي أعلى مستوى خلال شهر تقريباً.

ويعد السعر الحالي في مصر مرتفع قياساً على مستهل تعاملات الأسبوع الحالي ليغلق الذهب تداولات الأسبوع على أداء إيجابي.