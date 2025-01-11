شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تغيرات مفاجئة فى سعر الذهب اليوم.. ننشر أسعار جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، عن تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2025 عقب ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع على خلفية ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق 2670 دولارا.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع إلي أعلى مستوى خلال شهر تقريباً.

ويعد السعر الحالي في مصر مرتفع قياساً على مستهل تعاملات الأسبوع الحالي ليغلق الذهب تداولات الأسبوع على أداء إيجابي.