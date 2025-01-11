شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار جنيه عوائد الموازنة العامة من شركات القطاع العام خلال 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات غير ضريبية بلغت 113.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2024، بزيادة 20.9 مليار جنيه، ومثلت الإيرادات غير الضريبية نسبة 13.7% من إجمالي الإيرادات، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وجمعت الموازنة، إيرادات غير ضريبية من المنح بقيمة 2.4 مليار جنيه، في ضوء زيادة المنح من جهات حكومية، ومن الإيرادات الأخرى بقيمة 111.3 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%، ومن عوائد الملكية بقيمة 33.8 مليار جنيه بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%.

وحصلت الموازنة العامة، على عوائد ملكية بقيمة 33.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2024، بزيادة بقيمة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%، مقسمة ما بين 8 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية بزيادة 2.6 مليار جنيه بسبة نمو 49%، و3.2 مليار جنيه من شركات القطاع العام بزيادة بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 59.4%، ومن الفوائد المحصلة على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 28.8%.

وارتفعت حصيلة الموازنة العامة للدولة، من بيع السلع والخدمات لتصل إلى 28.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2025، بزيادة 3.7 مليار جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة بنحو 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 47.4 مليار جنيه، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة في المتحصلات من الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الجارية لتحقق 33.7 مليار جنيه، وزيادة المتحصلات من الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الرأسمالية (تمويل ذاتي) لتحقق 13.7 مليار جنيه.