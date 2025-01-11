شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 11-1-2025.. عيار 18 بدون مصنعية يتجاوز 3200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وسجل عيار 21 مبلغ 3780 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيهاً

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

وبلغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث 2024 فقد سجلت 5.3 طن منخفضة بنسبة 16% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2023 التي كانت عند 6.3 طن، وأقل أيضاً من مشتريات الربع الثاني من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 7.6 طن.