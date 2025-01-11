شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 11 -1- 2025 فى الصاغة بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، تطورات أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، عقب ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع على خلفية ارتفاع سعر الذهب العالمي فوق 2670 دولارا.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية جاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضاً مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن خلال الجلسة الختامية لهذا الاسبوع في البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع إلى أعلى مستوى خلال شهر تقريباً.

ويعد السعر الحالي في مصر مرتفع قياساً على مستهل تعاملات الأسبوع الحالي ليغلق الذهب تداولات الأسبوع على أداء إيجابي.