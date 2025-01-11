شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة في الأسبوع الثاني من 2025 أبرزها دعوى شركة الأهرام للطباعة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 9 أحداث جوهرية خلال الأسبوع الثاني من عام 2025، ما بين انعقاد عمومية شركات فتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ونظر المحكمة دعوى لشركة الأهرام للطباعة والتغليف.

يبدأ الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة لشركة فتنس برايم للأندية الصحية، للنظر في عزل الرئيس التنفيذي مع عدم إبراء ذمته، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للائحة النظام الأساسي للشركة، وتعيين مراقب جديد للحسابات.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على عدد 220 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 440 مليون جنيه مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، على أن تمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2024، وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة والخاصين برأس المال.

ويوم الإثنين 13 يناير، تنظر محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدعوى الرقمية 78 لسنة 16 ق، المقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف، ضد مجلس الإدارة السابق بالكامل للشركة والمتمثل في ورثة أحمد كمال محمد العليمي، وشاهيناز محمد سالم، وياسر حسن درويش، ونجوان مجمد سامي.

ويوم الثلاثاء 14 يناير، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركتي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والدولية للمحاصيل الزراعية، وتنظر الأولى تعديل المواد (3،4،7،20،21،22،23،24،24،26،27،29) من النظام الأساسي للشركة.

وتنظر الشركة الثانية الموافقة على إضافة غرض نشاط الاتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والاتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك عن طريق الوكالة التجارية أو الصناعية مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها من الداخل والخارج ضمن أغراض الشركة وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وتعديل الغرض رقم 27 من أغراض الشركة إلى القيام بنشاط التصدير وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

ويوم الثلاثاء 15 يناير، تنظر الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة، لمناقشة الاعتذار المقدم من أحمد سلطان، مراقب حسابات الشركة، وتعيين هشام لبيب، مراقب حسابات، واستقالة محمد سعيد وتعيين أحمد عاشور، مدير مالي للشركة، ومناقشة استقالة محمد أبو زيد، وتعيين السيد محروس، مدير علاقات المستثمرين، وإبرام عقود معاوضة، ومناقشة الاستقالة من خالد محمد سامي، عضو مجلس الإدارة، ومناقشة تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة، وتفوبض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة الرابعة.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، للنظر في اعتماد بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة إهناسيا-محافظة بني سويف بمساحة 44 فدانًا، واعتماد التغيرات التي طرأت بمجلس الإدارة، وتوزيع شركة المهندس للتأمين، القسيط الأول من كوبون نقدي بقيمة 0.1785714285 جنيه.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، لتخفيض رأس مال الشركة المصدر، وتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للشركة من خلال إعدام أسهم الخزينة بعدد 512.5 ألف سهم بقيمة 5.125 مليون جنيه.