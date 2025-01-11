شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إنفاق الموازنة العامة على التعليم لأكثر من 125 مليار جنيه خلال 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إنفاق الموازنة العامة على قطاع التعليم، لأكثر من 125.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2025، بزيادة 26 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.1%، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن تصل نسبة الإنفاق على التعليم 24.4% من إجمالي الإنفاق العام، وتخصص الموازنة مبلغ 565 مليار جنيه للتعليم ما قبل الجامعي، و293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140 مليار جنيه للبحث العلمي.

وتشمل خطة التنمية الاقتصادية لعام 2024/2025، تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع التعليم، ففي التعليم ما قبل الجامعي تستهدف الخطة التوسع في إتاحة مدارس للمتفوقين والمدارس التطبيقية، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وفي قطاع التعليم الفني، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للحكومة، إنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصل، وفي التعليم الجامعي، تعتزم الخطة تنفيذ توسعات وورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، وكذلك استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بـ27 جامعة حكومية.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.76% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض مالي محقق، ويمثل 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ 43.6 مليار جنيه بنسبة 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.