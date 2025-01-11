شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ارتفاع سعر الذهب في مصر.. نرصد تطورات الجنيه الذهب والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11 يناير 2025، بعد أن عوض الجنيه الذهب الجزء الأكبر من خسائره، في ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري.

ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 30240 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.