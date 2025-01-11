شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 26.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 548.9 مليون جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 539.8 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 73.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 520 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 481.7 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 5 ملايين ورقة، وقيمة تداول 397.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 119 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 290.9 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 30.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 275.8 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم المالية القابضة"، بحجم تداول 594.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 250.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ارابيا انفستمنتس هولدنج"، بحجم تداول 413.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 228.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)" بحجم تداول بلغ 2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 210.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 29444.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8303.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 36476.99 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10361.25 نقطة.