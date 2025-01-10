شكرا لقرائتكم خبر عن 9.2 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.3%، والعرب على 5.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 12.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 89.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9%، وسجل العرب 5.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 30.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 16.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 29444.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8303.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 36476.99 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10361.25 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.180 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.417 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 398.1 مليار جنيه إلى 398.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.