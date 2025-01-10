شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 10 يناير 2025، عقب ارتفاع في مستهل تعاملات اليوم ليسجل الذهب أعلى مستوى خلال أسبوع.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيهاً

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

الذهب العالمي

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع عند 2681 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2670 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2682 دولار للأونصة.

واستطاع سعر الذهب اليوم أن يتخطى مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ليتجه حالياً إلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل حول المستوى 2690 دولار للأونصة.

ارتفاع الذهب خلال هذا الأسبوع جاء بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع بداية العام الجديد تحسباً لما قد ينتج من قرارات للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والتي تبدأ بشكل رسمي في 20 يناير 2025.